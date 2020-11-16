محمد صلاح يتحدى كورونا بتدريبات بدنية خفيفة

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأزمة حاليا ليست في الصعود لبطولة أمم إفريقيا، لكن لابد من العودة للجلوس على منصات التتويج.
وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" نرغب أن يكون لدينا منتخب قوي ، لنا تاريخ كبير وعريق في إفريقيا، ونرغب في العودة إلى المنافسة القوية واعتلاء منصات التتويج، وأن نقدم الأداء القوي".
وواصل: "محمد صلاح اتجه إلى الجونة من أجل البقاء في الحجر الصحي، وحالته جيدة ولا يعاني من أي أعراض مطلقا، رغم إصابته بفيروس كورونا".
وأكمل: "من الوارد أن يخوض صلاح تدريبات بدنية خفيفة للمحافظة على لياقته البدنية، لحين إجراء مسحة جديدة، لتحديد موقفه من السفر إلى العودة إلى إنجلترا".
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