بورتو السويس يحصل على خدمات عبد المعطي لاعب إنبي على سبيل الإعارة

واستعان مسئولو نادى بورتو السويس بأحمد حرزه المدير الفنى لفريق الناشئين مواليد 2006، لقيادة الفريق استعدادا لدوري منطقة السويس لكرة القدم.

وجاء اختيار "حرزه" بعد مشوار تدريبي طويل مع العديد من الأندية ومراكز الشباب، حيث نجح مع فريق سماد السويس مواليد 97 تحقيق البطولة.

كما قاد فريق بورتوفيق، ثم فريق المعمل، والنوبة، وقاد مركز شباب المدينة مواليد 2002 للفوز بالبطولة والصعود لدوري مدن القناة، ثم مركز شباب المثلث، قبل التعاقد مع فريق نادي الزرقا الدمياطي ولم يستمر مع الفريق لمدة طويلة ليعود هذا الموسم لنادى بورتو السويس مواليد 2006.

ويتكون الجهاز الفنى لقطاع ناشئين بورتو السويس كالتالي: هشام فتحي، مشرف عام على الكرة، محمود المنشاوي، راعي القطاع، وأحمد حرزه، مدير فنى لفريق 2006، وأحمد ذكي، مدرب عام، عمرو جزرة، مدرب مساعد، محمود عبدالله مدرب، عبدالفتاح تاحه، مدرب حراس المرمى، أحمد بندق، أسلام أحمد، أخصائي إصابات ملاعب، محمد ديدموني، مدير إداي، وحسين النجم ومحمد مبارك، إداري.