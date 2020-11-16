وشهدت الأيام الماضية تعطل المفاوضات بين الأهلى ووادى دجلة بشأن ضم أحمد بيكهام بسبب المغالاة المالية من قبل مسئولى وادى دجلة وهو الأمر الذى تم رفضه من قبل الأهلى.
وتشهد الساعات الحالية، محاولات مكثفة من قبل أحمد بيكهام بالضغط على مسئولي ناديه من أجل السماح له بالانتقال إلى الأهلى مؤكدا أن رغبته الأولي والأخيرة هى الانضمام للقلعة الحمراء فى الصيف الجارى.
وطالب أحمد بيكهام مسئولى ناديه بالتنازل عن بعض مطالبهم المادية من أجل تسهيل انتقاله إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفي خوفا من ضياع تحقيق حلمه وانسحاب الأهلى بشكل رسمي من المفاوضات.
وعلم " دوت الخليج" أن التواصل بين الأهلى وأحمد بيكهام لم ينقطع فى ظل تمسك اللاعب باللعب فى القلعة الحمراء ، وتلقي بيكهام وعدا من الأهلى بإعادة المفاوضات الجادة خلال الفترة القليلة وحسم الصفقة بشكل رسمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصفقة اقتربت من الحسم.. بيكهام يضغط على دجلة من أجل الانتقال إلى الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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