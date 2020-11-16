الصفقة اقتربت من الحسم.. بيكهام يضغط على دجلة من أجل الانتقال إلى الأهلي

تمسك أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بالانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تلقيه عرضا رسميا من قبل القلعة الحمراء .

وشهدت الأيام الماضية تعطل المفاوضات بين الأهلى ووادى دجلة بشأن ضم أحمد بيكهام بسبب المغالاة المالية من قبل مسئولى وادى دجلة وهو الأمر الذى تم رفضه من قبل الأهلى.

وتشهد الساعات الحالية، محاولات مكثفة من قبل أحمد بيكهام بالضغط على مسئولي ناديه من أجل السماح له بالانتقال إلى الأهلى مؤكدا أن رغبته الأولي والأخيرة هى الانضمام للقلعة الحمراء فى الصيف الجارى.

وطالب أحمد بيكهام مسئولى ناديه بالتنازل عن بعض مطالبهم المادية من أجل تسهيل انتقاله إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفي خوفا من ضياع تحقيق حلمه وانسحاب الأهلى بشكل رسمي من المفاوضات.

وعلم " دوت الخليج" أن التواصل بين الأهلى وأحمد بيكهام لم ينقطع فى ظل تمسك اللاعب باللعب فى القلعة الحمراء ، وتلقي بيكهام وعدا من الأهلى بإعادة المفاوضات الجادة خلال الفترة القليلة وحسم الصفقة بشكل رسمي.