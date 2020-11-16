بني سويف يعلن ضم الكاميروني استيفن من الأوليمبي السكندري

وجاء توقيع اللاعب اشيلي لمدة موسمين في حضور وكيله تامر سمارة والمدير الفني للفريق أيمن المزين.

ويدرس نادي بني سويف الرياضي، تقديم شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد نادي المقاولون العرب.

يأتي ذلك لتأخر سداد بقية مستحقات النادي من قيمة صفقة بيع اللاعب محمد مجلي إلى نادي المقاولون العرب بنهاية الموسم قبل الماضي.

وأوضح ياسر التوني مدير الكرة بنادي بني سويف، أن نادي بني سويف متبقي له مبلغ 150 ألف جنيه من قيمة الصفقة، مشيرا إلى أن نادي بني سويف بحاجة إلى مبالغ مالية خلال هذه المرحلة من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد.

وكان مجلي قد انتقل إلى نادي المقاولون العرب بنهاية الموسم قبل الماضي مقابل مليون ونصف جنيه لصالح نادي بني سويف.