وجاء توقيع اللاعب اشيلي لمدة موسمين في حضور وكيله تامر سمارة والمدير الفني للفريق أيمن المزين.
ويدرس نادي بني سويف الرياضي، تقديم شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد نادي المقاولون العرب.
يأتي ذلك لتأخر سداد بقية مستحقات النادي من قيمة صفقة بيع اللاعب محمد مجلي إلى نادي المقاولون العرب بنهاية الموسم قبل الماضي.
وأوضح ياسر التوني مدير الكرة بنادي بني سويف، أن نادي بني سويف متبقي له مبلغ 150 ألف جنيه من قيمة الصفقة، مشيرا إلى أن نادي بني سويف بحاجة إلى مبالغ مالية خلال هذه المرحلة من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد.
وكان مجلي قد انتقل إلى نادي المقاولون العرب بنهاية الموسم قبل الماضي مقابل مليون ونصف جنيه لصالح نادي بني سويف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بني سويف يعلن ضم الكاميروني استيفن من الأوليمبي السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.