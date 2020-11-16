حال سلبية مسحة كورونا.. محمد صلاح يحدد الموعد المبدئى لمغادرة مصر إلى ليفربول

ويخضع محمد صلاح إلى عزل صحى خلال الوقت الحالى بمدينة الجونة للتعافي بشكل تام من الإصابة بفيروس كورونا والعودة من جديد للمشاركة فى المباريات مع فريقه ليفربول .
ومن المقرر أن يجرى محمد صلاح مسحة طبية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل التأكد من تعافيه من كورونا والسفر إلى إنجلترا للانتظام فى تدريبات فريقه ليفربول.
وحدد صلاح الجمعة المقبل موعدا مبدئيا للسفر إلى إنجلترا والعودة من جديد إلى فريقه ليفربول حال " سلبية " مسحة كورونا التي سيجريها خلال الأيام القليلة المقبلة .
وتوقع الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن تأتى مسحة كورونا المقرر إجراؤها للنجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى الخميس المقبل سلبية، مؤكدًا أن الفرعون المصرى حالته مستقرة ولا تدعو للقلق.
وقال حسام حسنى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نمر هذه الأيام بمرحلة خطيرة فى مصر فهى فترة تغير فصول ودخول البرد، ونراهن على وعى المصريين لحماية بلادهم من هذا الوباء عن طريق التمسك بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لأننا فى مرحلة دراسة لإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس" .
وأضاف : " تتوصل أى دولة فى العالم حتى الآن لإنتاج لقاح، وأثبت اللقاح الأمريكى فاعلية بنسبة 90 %، ومفيش دولة فى العالم ستحصل على اللقاح لكل سكانها، ولكننا فى مصر كنا سباقين فى هذا الصدد وسنوفر اللقاح فور إقراره لكل الحالات الحرجة وللفرق الطبية بمستفيات العزل" .
وتابع: "محمد صلاح لم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولكنه ثبت إصابته بالمسحات الدورية قبل المباريات، بجانب لاعب آخر من منتخب توجو لا يزال يتلقى العلاج بمصر ولم يغادر مع منتخب بلاده لحين التأكد من سلامته .. أجرينا أشعة مقطعية لصلاح فور ثبوت الإصابة وجاءت سليمة تمامًا، وخضع صلاح أيضا لسلسلة تحاليل أثبتت وجود نقص بسيط فى كرات الدم البيضاء بفعل فيروس كورونا، وقررنا منحه البورتوكول العلاجى دون أدوية كورتيزون لأن الحالة بسيطة وألزمناه بالراحة التامة مع العزل لمنع تفشى الفيروس بين المخالطين له"
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