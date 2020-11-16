مهاجمان وديفيندر.. معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا سيتعاقد مع 3 أجانب جدد

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن إدارة النادي تسعى لضم صفقات أجنبية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد الحصول على 12 لاعبًا حتى الآن.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "صعدنا إلى الدوري بعد موسم صعب، وتكلل مجهودنا في النهاية، والآن نفكر بشكل جاد لتحقيق أهدافنا، وصناعة فريق جيد يليق بمنظومة سيراميكا كليوباترا، وأتمنى أن نكون إضافة قوية للكرة المصرية".

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة في قدرات هيثم شعبان الفنية وهو شخصية قيادية، ومحبوب من جميع اللاعبين وعلاقته جيدة مع المسئولين وأعضاء الجهاز المعاون".

وواصل: "فكرنا في ضم احتياجات سيراميكا كليوباترا فقط، لذلك قمنا بتدعيم الفريق بصفقات في المراكز التي تحتاج إلى لاعبين".

وأكمل: "كنت موجودا في معسكرات سيراميكا كليوباترا وأعمل في النادي منذ 5 سنوات عندما كان في الدرجة الثالثة، وضعنا أيدينا على احتياجات الفريق، بالإضافة إلى الشخصيات التي تريد تحقيق أهدافنا وتحقق طموحاتهم الشخصية".

وتابع: "تعاقدنا مع لاعبين مميزين، وهم محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبدالله محمود، بالإضافة إلى أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري فونسينيو، والحارس محمد الحضري".

وتابع: "هم لاعبون واعدون، ولديهم طموحات كبيرة في الموسم المقبل، ونسعى للظهور بشكل مشرف وأن نكون موفقين".

وواصل: "اقتربنا من حسم جميع صفقاتنا، وسنضم 3 لاعبين أجانب جدد في الخط الهجومي ومركز الديفنيدر، مع الاحتفاظ باللاعبين الذين ساهموا في الصعود للدوري الممتاز".

وأضاف: "لدينا لجنة تعاقدات جيدة تعمل بشكل جيد، ولهم دور كبير في انتقاء اللاعبين، وبذلوا مجهود كبير في ضم اللاعبين وإقناعهم بالتوقيع لسيراميكا".