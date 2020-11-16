وتضم اللجنة كل من محمود أبو العلا، ومروان النايب، ويوسف الشربيني، ومحمد مصطفى، وأحمد نجم، وتعمل اللجنة حاليا على إنهاء عدد من الملفات الهامة المسندة إليهم من قبل الإدارة.
وتسعى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إلى تكوين هيكل إداري وتنظيمي بشكل احترافي، لتحقيق أحلام وطموحات النادي في أول مشاركة بمسابقة الدوري الممتاز، ويتم اتخاذ الخطوات في إطار علمي ومهني مدروس بعناية شديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلمة السر في الصفقات.. تعيين لجنة للتسويق والتعاقدات بنادي سيراميكا كليوباترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.