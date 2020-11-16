كلمة السر في الصفقات.. تعيين لجنة للتسويق والتعاقدات بنادي سيراميكا كليوباترا

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، تعيين لجنة للتسويق والتعاقدات، تضم كفاءات متنوعة تجمع بين الاحترافية والخبرة الممزوجة بالشباب المؤهل بشكل علمي يتسق مع المحددات العالمية في واحد من أهم مجالات صناعة كرة القدم.

وتضم اللجنة كل من محمود أبو العلا، ومروان النايب، ويوسف الشربيني، ومحمد مصطفى، وأحمد نجم، وتعمل اللجنة حاليا على إنهاء عدد من الملفات الهامة المسندة إليهم من قبل الإدارة.

وتسعى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إلى تكوين هيكل إداري وتنظيمي بشكل احترافي، لتحقيق أحلام وطموحات النادي في أول مشاركة بمسابقة الدوري الممتاز، ويتم اتخاذ الخطوات في إطار علمي ومهني مدروس بعناية شديدة.