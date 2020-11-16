الصحة تعلن إصابة لاعب جديد بـ كورونا في منتخب مصر

ولم يتطرق حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة إلى ذكر اسم اللاعب الجديد الذي أصيب بفيروس كورونا وجاء مسحته الطبية إيجابية.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل مواجهة مصر وتوجو والتي على إثرها غاب عن المباراة الماضية التي حسمها الفراعنة بهدف نظيف، وسيغيب أيضًا عن اللقاء المقرر إقامته غدًا.
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