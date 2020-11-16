الصحة تعلن إصابة لاعب جديد بـ كورونا في منتخب مصر

وقال حسني في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو أون سبورت: "محمد صلاح بحالة جيدة، والأعراض بسيطة، وهناك لاعب آخر من منتخب مصر ظهرت مسحته إيجابية أيضًا".

كشف حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، عن مفأجاة بخصوص مسحات لاعبي منتخب مصر، مشيرًا إلى هناك لاعب أخر مسحته إيجابية لـ فيروس كورونا غير محمد صلاح.

ولم يتطرق حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة إلى ذكر اسم اللاعب الجديد الذي أصيب بفيروس كورونا وجاء مسحته الطبية إيجابية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل مواجهة مصر وتوجو والتي على إثرها غاب عن المباراة الماضية التي حسمها الفراعنة بهدف نظيف، وسيغيب أيضًا عن اللقاء المقرر إقامته غدًا.