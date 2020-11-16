حدد اتحاد الكرة المصري باقي مواعيد مباريات دور الــ 8 لبطولة كأس مصر وتقرر أن يلتقي الأهلي مع أبوقير للاسمدة يوم السبت 21 نوفمبر على ملعب برج العرب الساعة 5 مساءً. ويلتقي الزمالك مع اف سي مصر فى نفس اليوم باستاد السويس الجديد في الساعة 8 مساءً. وتقام مباراتي الدور نصف النهائي في الأول من ديسمبر وتقام المباراة النهائية باستاد القاهرة 5 ديسمبر المقبل .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أطول موسم فى التاريخ.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد المباريات المتبقية فى كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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