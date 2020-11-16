ضياء السيد : حديث محمد صلاح عنى عوض من ربنا ليا

أعرب ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، عن سعادته البالغة بحديث محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وكلامه عنه فى حفل تكريمه.
وقال ضياء السيد فى تصريحات إذاعية : "كنت حاضر حفل تكريم محمد صلاح، ولما سألوه عن قدوته ومثله الأعلى كنت انتظر بينى وبين نفسى يجيب سيرتى، ولما قال إنى مثله الأعلى حسيت إنى عايز أقوم أحضنه"، مضيفا:"تربطنى علاقة قديمة بصلاح، ليست علاقة تدريبية فقط وإنما إنسانية أيضا".
وأضاف: "كلام محمد صلاح، عوضنى كتير عن حاجات ضاعت منى، حسيتها جبر خاطر ليا بعد مشوار طويل من العناء".
وعن منتخب مصر قال ضياء السيد :"حسام البدرى، ضاغط نفسه زيادة معرفش ليه، والجمهور بينتقد المنتخب زيادة ايضا"، مضيفا :"مكنتش عايزه يبدأ مباراة توجو بعناصر كتير قليلة الخبرة، خاصة أنه لم يلعب وديات ولم يخض معسكرات تساهم فى الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة، وكان لديه لاعبون متميزون سواء المحترفين أو المتألقين فى الدوري".
وأكمل :"لازم البدرى يرجع أيمن أشرف لدفاع الفراعنة غدا أمام توجو ويريح عبد الله السعيد عشان مش هيقدر يلعب مباراتين فى كام يوم، ولازم يبدأ بكوكا ويمنح فرصة لحمدى فتحى بجانب طارق حامد والننى فى وجود تريزيجيه وكوكا".
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