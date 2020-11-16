نقطة وحيدة تفصل جنوب إفريقيا عن التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على ساوتومي 4 / 2

نجح منتخب جنوب إفريقيا في الفوز على نظيره ساوتومي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وتفصله نقطة وحيدة عن الصعود مع منتخب غانا.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق سوريس في الدقيقة 12 لصالح منتخب ساوتومي، ثم جاء هدف التعادل عن طريق زواني في الدقيقة 39، ثم جاء هدف التقدم في الدقيقة 70 عن طريق تاو، ثم جاء هدف التعادل من ساوتومي عن طريق هارميز.

ثم جاء هدف التقدم مرة أخرى لصالح منتخب جنوب إفريقيا عن طريق زواني في الدقيقة 87 ثم بعدها بدقيقة أحرز تاو الهدف الرابع والأخير في المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلفًا لمنتخب غانا الذي يتساوى معه في نفس النقاط، بينما يأتي ساوتومي في المركز الأخير بدون نقاط في المجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.