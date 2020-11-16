اللجنة الأولمبية تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية في بلجيكا

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للفارس عبدالقادر سعيد بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية ببلجيكا وسط مشاركة أفضل فرسان اللعبة.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للفارس عبدالقادر سعيد على هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لسلسة الإنجازات الرياضية المصرية التي تتحقق خلال الفترة الحالية وانجازات الفروسية المصرية الذي تأهل لأولمبياد طوكيو بعد غياب عن المشاركة في الأولمبياد لمدة 60 عاما.
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