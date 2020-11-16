الرياضة

اللجنة الأولمبية تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية في بلجيكا

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وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للفارس عبدالقادر سعيد بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية ببلجيكا وسط مشاركة أفضل فرسان اللعبة.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للفارس عبدالقادر سعيد على هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لسلسة الإنجازات الرياضية المصرية التي تتحقق خلال الفترة الحالية وانجازات الفروسية المصرية الذي تأهل لأولمبياد طوكيو بعد غياب عن المشاركة في الأولمبياد لمدة 60 عاما.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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