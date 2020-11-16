باخ واثق جدا من تواجد الجمهور خلال أولمبياد طوكيو

طوكيو ـ أ.ف.ب: أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ امس انه “واثق جدا، جدا” من تواجد الجمهور في المدرجات لمتابعة منافسات دورة طوكيو 2020 الاولمبية المقررة الصيف المقبل. واشاد باخ بالاجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة المحلية والحكومة اليابانية والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد بعد اجتماعه برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا بقوله “لقد وضعنا صندوقا ضخما سويا يتضمن جميع الاجراءات التي يمكن ان نتصورها”.واضاف “سنتمكن العام المقبل من أخذ الادوات الصحيحة التي وضعناها داخل هذا الصندوق وتنفيذها من اجل ضمان اجواء آمنة لجميع المشاركين في الالعاب”.واوضح “هذا يجعل الجميع يشعر بثقة عالية جدا بتواجد الجمهور في الملاعب الاولمبية العام المقبل”.ووعد باخ ان تقوم اللجنة الاولمبية الدولية “ببذل جهود جبارة” من اجل ضمان ان يكون اكبر عدد من الرياضيين والمتفرجين قد تلقوا لقاحا قبل الوصول الى اليابان اذا توفر اللقاح الصيف المقبل.ويقوم باخ في زيارة الى طوكيو تستمر يومين وهي الاولى للعاصمة اليابانية منذ تأجيل الالعاب في مارس الماضي، وقد اعتبرها المراقبون تصب في اطار رفع المعنويات في صفوف الرياضيين، الشعب الياباني والرعاة الاولمبيين.

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