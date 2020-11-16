خيري يصل لقيادة الفريق الكروي الأول بنادي صحار والطاقم المساعد يصل فجر الجمعة

وصل في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء أمس الأول المغربي عبدالرزاق خيري وذلك استعدادا لقيادة الفريق الكروي الأول بنادي صحار للموسم الكروي القادم 2020/2021 بعد أن تم التعاقد معه في فترة سابقة ، فيما حالت ظروف الطيران دون وصول الطاقم المعاون في ذات الرحلة ، ومن المتوقع أن يكتمل وصول الطاقم المساعد فجر الجمعة القادم إن شاء الله تعالى ، ويخضع خيري حاليا للحجر الصحي حسب المتبع في السلطنة من خلال خيارين إما البقاء لمدة (14) يوما ، وإما البقاء لمدة ( 7 ) أيام والخضوع لفحص كوفيد (19) للتأكد من الحالة الصحية له قبل أن يقود الفريق الأخضر من ساحة الميدان .

الجدير بالذكر ، أن الفريق الكروي بنادي صحار سيبدأ تدريباته اليومية اعتبارا من الخميس القادم على ساحة ملعب النادي في مويلح ، وسيقوده أحد ابناء النادي حتى موعد التحاق خيري واستلامه زمام الأمور بصورة نهائية .

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