إتحاد القدم يناقش أنشطة المرحلة القادمة وانطلاقة الموسم الكروي 2020/ 2021

شهدت قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد العماني لكرة القدم باستاد السيب بدءا من الساعة الواحدة ظهر أمس اجتماعا لمجلس الادارة برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي وبحضور كافة الاعضاء بالمجلس ، وقد ناقش الحضور عددا من المواضيع المهمة والتي تعنى بمسيرة الكرة العمانية في المرحلة القادمة من كافة الجوانب جاء أبرزها مناقشة انطلاقة الموسم الكروي الجديد 2020/2021 والذي طاله الكثير من اللغط في الفترة الماضية حول تحديد موعد صافرة البداية ، كما تطرق الحضور إلى القرارات التي تم اتخاذها في عدد من الجوانب الهامة والانشطة الخاصة بالاتحاد في المرحلة القادمة ، وقد خرج الحضور بالعديد من التوصيات التي سيتم تنفيذها بالشكل الذي يحقق النجاح المأمول .

الجدير بالذكر ، أن الامانة العامة بالاتحاد ستدعو مختلف وسائل الاعلام لمؤتمر صحفي قريب للكشف عن كافة القرارات والخطط التي أقرها مجلس الادارة في الاجتماع الاخير .

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