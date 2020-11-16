منتخبنا الوطني يغلق ملف المعسكر الداخلي واللاعبون يعودون لأنديتهم

اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الداخلي الذي بدأه في 2 نوفمبر الحالي ، حيث خاض الاحمر خلاله ثلاث مواجهات تجريبية إحداها أمام نادي مسقط ، فيما أغلق ملف هذه التجارب في السادسة مساء امس من ساحة استاد السيب عبر لقاء المنتخب الاولمبي وهي التجربة الثانية للمنتخبين خلال هذا المعسكر ، هذا ويعود اللاعبون إلى أنديتهم من أجل الانخراط في التدريبات اليومية استعدادا للموسم الجديد ، فيما لاعبو ظفار يتهيئون للحصول على الجاهزية التامة قبل صافرة نهائي أغلى الكؤوس أمام العروبة في لقاء منتظر .

الجدير بالذكر ، أن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني أبدى ارتياحه حول النتائج التي خرج بها المعسكر ، خاصة وأنه جاء بعد فترة غياب طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا التي أثرت على الكثير من الجوانب وبالاخص المرحلة الهامة جدا في مسيرة استعدادات المنتخب للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة في قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م ، حيث لم يتمكن منتخبنا من خوض أي مواجهة دولية ودية في هذه الفترة بعد أن كانت المؤشرات تشير إلى معسكر داخلي في سبتمبر ثم خارجي في إمارة دبي وخوض لقاءات ودية هناك مع منتخبات قوية ، إلا أن كل هذه الامور ذهبت أدراج الرياح بسبب تداعيات فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) .

ومن المؤمل أن يعود منتخبنا للتجمع مجددا في عام 2021 قبل أيام الفيفا في شهر مارس القادم ، على أمل أن يخوض الفريق مباراة ودية قبل استئناف منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة ، وهو ما تسير عليه التوجهات حاليا عبر العديد من الاتصالات لتأمين تلك التجربة ومن الممكن أن تصل إلى لقائين في حالة وجد الجهاز الفني ذلك مناسبا .