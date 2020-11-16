بطل الدوري.. أيام تفصل الأهلي عن إنهاء الموسم مكتمل الكؤوس.. هل يفعلها المارد الأحمر؟

أعلن اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات كأس مصر، الذي لم يتبق به سوى 5 مباريات فاصلة، في أدوار الثمانية وما قبل النهائي والمباراة النهائية.

وبات النادي الأهلي بطل الدوري هذا الموسم على مشارف استكمال موسم كورونا مكتمل الكؤوس، بعد أن توج بالدوري ووصل لنهائي البطولة الإفريقية بعد توقفات كثيرة بسبب انتشار الفيروس اللعين "كورونا".

ويستعد النادي الأهلي للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تقرر إقامتها أمام الزمالك في يوم 27 نوفمبر الجاري، وتعتبر البطولة الأهم للاعبين والجماهير حيث إنها تقام أمام منافس الأهلي التقليدي في الدوري المصري، وتعتبر أول مرة يتواجه قطبا الكرة المصرية في نهائي البطولة الإفريقية.

فيستعد الأهلي لتقديم أفضل ما لديه خلال الأيام القليلة القادمة، لإنهاء الموسم مكتمل الكؤوس بالفوز ببطولة الكأس والبطولة الإفريقية.

ولكن يقف الزمالك عائقًا بقوة لاعبيه والروح العالية التي يتمتع بها الأبيض في الفترة الحالية، ويسعى هو الآخر الى تحقيق بطولتي الكأس وإفريقيا لتعويض جماهيره بعد فقدان لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

ينتظر الأهلي تحت قيادة جهازه الفني الجنوب أفريقي بقيادة بيتسو موسيماني، خوض 4 مباريات مرتقبة خلال 15 يوما، تبدأ يوم 21 نوفمبر الجاري حتى يوم 5 ديسمبر.

ويخوض الأهلي أولى مبارياته المقبلة، في تمام الخامسة مساء يوم 21 نوفمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية أمام أبو قير للأسمدة في دور الـ8 من مسابقة كأس مصر.

ويخوض بعدها النادي الأهلي مباراته المصيرية أمام نادي الزمالك في التاسعة مساء يوم 27 نوفمبر، على ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحال تخطي النادي الأهلي منافسه أبو قير، يواجه الاتحاد السكندري يوم 1 ديسمبر على ستاد السويس الجديد في تمام الثامنة مساء في نصف نهائي كأس مصر.

وأخيرًا يخوض الأهلي نهائي كأس مصر يوم 5 ديسمبر على ستاد القاهرة حال تخطي عقبة ناديي أبو قير في ربع النهائي والاتحاد في نصف النهائي، وذلك في طريقه لتحقيق الثلاثية عقب حسم بطولة الدوري بشكل مبكر.

وقد يلتقي النادي الأهلي بغريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس مصر أيضًا، حيث يواجه الزمالك إف سي مصر في ربع النهائي ثم يواجه طلائع الجيش في نصف النهائي حال صعوده ليواجه الأهلي مرة أخرى حال الوصول إلى اللقاء النهائي.