تأجيل مسحة كورونا لحازم إمام للغد

كشف محمد إمام، والد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تأجيل خضوع اللاعب لمسحة طبية جديدة للغد بدلا من اليوم؛ للوقوف على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأثبتت المسحة التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية إصابة حازم إمام ظهير أيمن للفريق بفيروس كورونا.

ويخضع لاعب الفريق الأبيض للعزل المنزلي في الفترة الحالية.

ويحرص الجهاز الطبي للفريق على التواصل مع اللاعب باستمرار من أجل متابعة حالته في الفترة الحالية.

وأكد والد اللاعب أنه تواصل مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض اليوم وأخطره بخضوع حازم لمسحة غدا بدلا من الغد.