كشف محمد إمام، والد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تأجيل خضوع اللاعب لمسحة طبية جديدة للغد بدلا من اليوم؛ للوقوف على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأثبتت المسحة التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية إصابة حازم إمام ظهير أيمن للفريق بفيروس كورونا.
ويخضع لاعب الفريق الأبيض للعزل المنزلي في الفترة الحالية.
ويحرص الجهاز الطبي للفريق على التواصل مع اللاعب باستمرار من أجل متابعة حالته في الفترة الحالية.
وأكد والد اللاعب أنه تواصل مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض اليوم وأخطره بخضوع حازم لمسحة غدا بدلا من الغد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل مسحة كورونا لحازم إمام للغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.