بدأ منتخب أوغندا لكرة السلة استعداداته لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر.
ويقع منتخب أوغندا في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب المغرب في تصفيات تقام على صالة نادي الاتحاد السكندري.
ووصل المنتخب الاوغندي إلى مطار القاهرة أمس بعد رحلة طويلة من أوغندا مرورًا بالامارات العربية المتحدة، قبل أن تتوجه البعثة إلى الإسكندرية من أجل التواجد في فندق الإقامة.
وقرر مسئولو المنتخب الاوغندي القيام بمعسكر خاص في الإسكندرية بدايًة من أمس الأحد 15 نوفمبر وحتى موعد المسابقة.
وتواجد منتخب أوغندا بقائمة تضم 12 لاعبًا من بينهم 7 لاعبين محليين و5 لاعبين يلعبون في دوريات أوروبية مثل فرنسا وكندا والدانمارك.
وخاض المنتخب الاوغندي مرانه الأول صباح اليوم الاثنين على أن يواصل الفريق استعداداته لحين موعد انطلاق التصفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب أوغندا يصل الإسكندرية مبكرًا لإقامة معسكر مغلق قبل انطلاق تصفيات إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.