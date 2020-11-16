منتخب أوغندا يصل الإسكندرية مبكرًا لإقامة معسكر مغلق قبل انطلاق تصفيات إفريقيا

بدأ منتخب أوغندا لكرة السلة استعداداته لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر.

ويقع منتخب أوغندا في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب المغرب في تصفيات تقام على صالة نادي الاتحاد السكندري.

ووصل المنتخب الاوغندي إلى مطار القاهرة أمس بعد رحلة طويلة من أوغندا مرورًا بالامارات العربية المتحدة، قبل أن تتوجه البعثة إلى الإسكندرية من أجل التواجد في فندق الإقامة.

وقرر مسئولو المنتخب الاوغندي القيام بمعسكر خاص في الإسكندرية بدايًة من أمس الأحد 15 نوفمبر وحتى موعد المسابقة.

وتواجد منتخب أوغندا بقائمة تضم 12 لاعبًا من بينهم 7 لاعبين محليين و5 لاعبين يلعبون في دوريات أوروبية مثل فرنسا وكندا والدانمارك.

وخاض المنتخب الاوغندي مرانه الأول صباح اليوم الاثنين على أن يواصل الفريق استعداداته لحين موعد انطلاق التصفيات.