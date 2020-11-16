يقام على مساحة 4750 مترا مربعا .. فتح مظاريف مناقصة مشروع الاتحاد العماني لكرة القدم الاستثماري

فتحت صباح أمس بمقر الاتحاد العماني لكرة القدم مظاريف مناقصة مشروع الاتحاد الاستثماري الذي أعلن عنه الاتحاد في وقت سابق، حيث تم طرحه للشركات المحلية المسجلة في مجلس المناقصات والتي تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ مثل هذه المشاريع .

وقد أكد الدكتور أحمد بن حبوش الفارسي عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم وعضو اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع بأن إجمالي الشركات التي اشترت وثيقة المناقصة بلغت 29 شركة خلال فترة التنافس المحددة من 5 اكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2020 حيث قدمت (22) شركة العطاءات المختصة في هذه المناقصة والتي تم فتح مظاريفها امس بحضور ممثلي مجلس الادارة (أعضاء لجنة الاشراف على المشروع ) والمدير التنفيذي للاتحاد وممثلي شركة ( تسكر ) للاستشارات الهندسية (استشاري المشروع ) حيث تراوحت الأسعار المقدمة بين مليون وثلاثمائة ألف إلى مليوني ريال عماني ومن المؤمل الانتهاء من تحليل المناقصة فنيا وماليا خلال الأسبوعين القادمين .

الجدير بالذكر أن مشروع الاتحاد العماني لكرة القدم الاستثماري يشمل إنشاء مجمع سكني واداري متكامل و مكاتب ادارية وبناء 55 غرفة سكنية للاعبين والاجهزة الفنية للمنتخبات وفق اعلي معايير الجودة في التصميم والخدمات الي جانب بعض المرافق التكميلية منها مكاتب إدارية وصالة لياقة بدنية واستشفاء وحوض سباحة وقاعة اجتماعات متعددة الاستخدام ومرفق لخدمات الاعاشة والتغذية حيث تبلغ المساحة الاجماليه لهذه الانشاءات 4750 مترا مربعا.

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