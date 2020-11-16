قرر الاتحاد العماني لكرة اليد تعيين أنور بن محمد البلوشي مديرا لمنتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد خلفا لجمال الدغيشي الذي اعتذر بسبب بعض الظروف الخاصة في الفترة الحالية، علما بأن الدغيشي لا زال مديرا للمنتخب الوطني الأول للصالات وسوف يشارك منتخبنا في نهائيات البطولة الاسيوية للشباب لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في ايران خلال الفترة من 20 وحتى 29 مارس 2021 وسوف يبدأ منتخبنا مرحلة الاعداد يوم 29 من الشهر الجاري بقيادة المدرب الوطني خليل المعشري ومساعده بدر التمتمي ومدرب حراس المرمى وتضم قائمة منتخبنا كلا من حسن بن أنور البلوشي ومحمد البلوشي ومحمد بن عبدالمجيد البلوشي وخالد بن علي الجابري وأمير بن موسى البلوشي وسعيد بن عيسى الحسني ونواف بن خالد الحسني ومحمد بن سالم البطاشي وسليمان بن دريب الخلاصي والوليد بن خالد الحسني وحمد بن حمود الحسني وأحمد بن محمد الحسني وعادل بن بدر الميمني وسامي بن سالم الحنظلي والمنذر اليعقوبي وبشار الهنائي وعمر الدغيشي وسعد بن سالم الغساني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنور البلوشي مديرا لمنتخبنا الوطني للشباب المشارك في البطولة الآسيوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.