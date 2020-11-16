رئيس اتحاد الكرة يلتقي سفراء السلطنة للمسؤولية المجتمعية بالاتحاد الآسيوي

التقى سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم في مكتبه صباح أمس كابتن منتخبنا الوطني للناشئين سالم العبدلي واللاعبة عفراء المحروقية – سفيري السلطنة للمسؤولية المجتمعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللذين شاركا في وقت سابق في حلقة عمل e-goal التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع منظمة تنمية الشباب الأردنية ( أرورا ). وتم خلال اللقاء الذي حضرته كاملة بنت موسى البوسعيدية عضوة لجنة المسؤولية المجتمعية في الاتحاد الآسيوي تسليمهما شهادة المشاركة في حلقة العمل وشهادة اعتمادهما كسفراء للمسؤولية المجتمعية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

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