رئيس الاتحاد العماني للفروسية يخصص ثلاث سيارات وجوائز نقدية وعينية لمسابقة التقاط الأوتاد وقفز الحواجز والقدرة والتحمل

تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ 50 المجيد كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني : أعلن السيد منذر بن سيف البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للفروسية تخصيص ثلاث سيارات وجوائز نقدية وعينية للفائزين بالمراكز الأولى في سباق القدرة والتحمل والتقاط الاوتاد وقفز الحواجز تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ 50 المجيد، حيث تم تخصيص سيارة دفع رباعي للفائز بالمركز الاول في مسابقة العيد الوطني للقدرة والتحمل التي ستقام يوم 27 نوفمبر الجاري بالاضافة الى جوائز نقدية للمراكز من 2 وحتى 10 وسيوف للمركزين 11 و12 وخناجر للمراكز من 13 وحتى 15. كما تم تخصيص جائزة سيارة لأفضل فريق وخنجر وجائزة نقدية لافضل فارس للعموم وخنجر وجائزة نقدية لافضل فارس للولايات وجائزة نقدية وعينية لافضل فارسة في بطولة العيد الوطني الـ 50 المجيد لالتقاط الاوتاد التي ستقام يومي 15 و16 ديسمبر القادم .

وخصصت السيارة الثالث للفائز بالمركز الاول في شوط العيد الوطني ببطولة درع الوزارة لقفز الحواجز التي ستقام يوم 24 نوفمبر الجاري بالاضافة الى جوائز خناجر للمركزين الثاني والثالث.

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