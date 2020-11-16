كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية ضمن معسكره الداخلي المقام حاليا بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري والذي بدأ أولى حصصه التدريبية مساء أمس الأول بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي بحضور جميع اللاعبين الـ 15 المختارين لهذا المعسكر حيث اشتملت التدريبات في البداية على محاضرة شفهية قصيرة تحدث خلالها المدرب عن أهمية المعسكر وضرورة تحقيق أهدافة المرسومة له بعدها قاد مدرب اللياقة البدنية البرتغالي ريكاردو سيلفا التدريبات وتضمنت عمليات الاحماء وبعض التدريبات التكتيكية، حيث لن يخوض المنتخب خلال هذا المعسكر اية مباراة ودية، بل يتم الاكتفاء فقط بالتدريبات اليومية .

ويأتي هذا المعسكر في اطار استعدادات وتحضيرات منتخبنا للمشاركات الهامة التي ستكون في عام 2021 منها دورة الالعاب الشاطئية الخليجية بالكويت ونهائيات كأس امم اسيا بتايلاند خلال شهر مارس والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا يوليو 2021 والمشاركة في دورة الالعاب الشاطئية بالصين خلال شهر ابريل 2021.ويتواجد حاليا في المعسكر 15 لاعبا وهم :خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي

وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي وعبدالله بن مسعود السوطي ونوح بن سالم الزدجالي وعبدالله بن صالح البلوشي وأمجد بن عبدالله الحمداني وشريف بن شمبيه البلوشي ويونس بن خميس العويسي وسامي بن فائل البلوشي وعيد بن عبدالله الفارسي وسالم بن محمد العريمي وعبدالعزيز بن عبدالله الرقادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يواصل تدريباته اليومية بمعسكره بمجمع بوشر استعدادا للاستحقاقات القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.