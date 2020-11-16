سفير مصر لدى توجو يحضر مران المنتخب الوطني

حرص السفير حسام حسين، سفير مصر لدى توجو، على حضور مران المنتخب الوطني، استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ بالكاميرون، أمام توجو، مساء غدٍ، الثلاثاء.

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف دون رد بالجولة الثالثة، في المباراة التي جرت السبت الماضي باستاد القاهرة.

وكان السفير استقبل بعثة منتخب مصر وصلت إلى توجو أمس، الأحد، وتم إنهاء جميع إجراءات الاستقبال بالمطار، ويغيب عن المنتخب الوطني لاعب ليفربول محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.