مران منتخب مصر يكشف حقيقة خلافات طارق حامد وحسام البدري .. صورة

وبالفعل ظل طارق حامد غاضبا على مقاعد البدلاء، حتى حل بديلا قبل انتهاء المباراة، وبعد إطلاق الحكم صافرته، غادر الملعب غاضبا بمفرده، ثم حطم كل ما جاء فى طريقه قبل الوصول لغرف خلع الملابس.
وعلى خلاف ما تردد ظهر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر برفقة طارق حامد في مران منتخب الفراعنة اليوم بشكل جيد وتجمعهما علاقة طيبة لا يوجد بها أي انفعالات أو شد.
يذكر أن منتخب مصر الأول نجح فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد أحرزه محمود حمدى الونش من ضربة رأسية سكنت شباك الحارس التوجولى.
ويأتي منتخب مصر الكبار بقيادة حسام البدري في المركز الثاني من المجموعة برصيد ٥ نقاط فيما يتذيل المنتخب التوجولى الترتيب برصيد نقطة وحيدة، ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة برصيد 8 نقاط.
يذكر أن منتخب مصر الأول نجح فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد أحرزه محمود حمدى الونش من ضربة رأسية سكنت شباك الحارس التوجولى.
ويأتي منتخب مصر الكبار بقيادة حسام البدري في المركز الثاني من المجموعة برصيد ٥ نقاط فيما يتذيل المنتخب التوجولى الترتيب برصيد نقطة وحيدة، ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة برصيد 8 نقاط.
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