عمر السومة يحسم موقفه مع أهلي جدة

حسم السوري عمر السومة، مهاجم نادي أهلي جدة السعودي، موقفه من البقاء مع الفريق أو الرحيل عنه في الفترة المقبلة.

وترددت في الفترة الماضية بعض الأنباء التي تحدثت عن رحيل السومة عن نادي أهلي جدة في الشتاء أو الصيف المقبلين.

ونشر الإعلامي عماد السالمي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر كتب فيها:"للتأكيد : #عمر_السومة باقٍ في #الاهلي لسنتيْن قادمتيْن وربّما ثلاث. بالتّوفيق للجميع."

وأشار السالمي في تغريدته بأن السومة قرر تجديد عقده مع الأهلي والبقاء في صفوفه وعدم الرحيل.

وانضم السومة لنادي أهلي جدة عام 2014 قادمًا من نادي القادسية الكويتي، ليسجل 168 هدفًا مع الراقي في 187 مباراة، منذ انضمامه للفريق.