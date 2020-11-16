وترددت في الفترة الماضية بعض الأنباء التي تحدثت عن رحيل السومة عن نادي أهلي جدة في الشتاء أو الصيف المقبلين.
وأشار السالمي في تغريدته بأن السومة قرر تجديد عقده مع الأهلي والبقاء في صفوفه وعدم الرحيل.
وانضم السومة لنادي أهلي جدة عام 2014 قادمًا من نادي القادسية الكويتي، ليسجل 168 هدفًا مع الراقي في 187 مباراة، منذ انضمامه للفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر السومة يحسم موقفه مع أهلي جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.