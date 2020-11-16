غياب أحمد فتحي عن قائمة منتخب مصر يضع البدري في ورطة قبل مواجهة توجو

وضم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مجموعة من اللاعبين المميزين في قائمة المنتخب الوطني ولكن غاب عنها الجوكر احمد فتحي الذي اعتدنا أن نجده في الجانب الأيمن في صفوف الفراعنة.
واكتفى البدري بتواجد محمد هاني دون النظر إلى بديل يمنح القوة للجبهة اليمنى، التي تعد من ركائز ومفاتيح لعب المنتخب الوطني كما شاهدنا في مباراة الذهاب أمام توجو سواء دفاعًا أو هجومًا.
وكشفت تقارير صحفية عن اتجاه البدري للإعتماد على أحمد توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الجانب الأيمن، إلا أن عدم وجود بديل قوي في الجبهة اليمنى وضع البدري في ورطة كبيرة.
ولم يعد أمام البدري من بديل سوي احمد توفيق، حيث أن قائمة منتخب مصر لا تضم سوى هذا اللاعب الذي يستطيع أن يملأ هذا الفراغ.
وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.
وتعرض محمد حمدي لاعب بيراميدز ومحمد هاني لاعب الأهلي الى الاصابة ولم يرافقا بعثة منتخب مصر الى توجو بعد تأكد عدم إمكانية مشاركتهما.
ولا يملك أحمد توفيق، بديل محمد هاني المنتظر في مباراة مصر وتوجو يوم الأربعاء المقبل، سوي مباراة يتيمة في مسيرته مع الفراعنة التي كانت لمدة 37 دقيقة ضد تشاد في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2016.
ووقتها دخل أحمد توفيق بدلا من إبراهيم صلاح بالدقيقة 53 كلاعب وسط في لقاء مصر وتشاد الذي فاز به الفراعنة بنتيجة 5-1.
ولم يظهر أحمد توفيق مع المنتخب المصري منذ 5 سنوات رغم مستواه الجيد مع بيراميدز أو الزمالك من قبل.
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