محمد فضل الله: الملهم محمد صلاح تطبيق وليس لقطة

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي أن القدوة تنقل بالتجربة وليست بالصورة وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني تطبيق وليس لقطة.

وأضاف: أول مرة أرى حفل تكريم للاعب دولي قبل أيام بسيطة من مباراة رسمية.

وتابع: نريد أن تنقل رسالة إلهام للأجيال عن محمد صلاح :-

١- اطبع تيشيرتات باسمه ووزعها على طلبة المدارس .

٢- اكتب فصلا عنه مع أساطير مصر فى كتيب يتم تناوله فى المدارس .

٣- "خليه يعمل لقاء نصف سنوي او سنوى" مع طلبة المدارس والجامعات .

٤- صمم قصة حياته من خلال تطبيق ذكى على تليفونات الشباب المصرى .

٥- اعمل معاه نموذج من أندية الشباب ليكون منارة للثقافة الرياضية فى كل محافظات مصر ...الخ

القدوة تنقل بالتجربة وليست بالصورة#محمد_صلاح "تطبيق" وليس "لقطة"

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