الجزائر والسنغال يتأهلان لنهائي أمم إفريقيا

الجزائر والسنغال يتأهلان لنهائي أمم إفريقيالحقت الجزائر حاملة اللقب بالسنغال وصيفتها إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 في كرة القدم المؤجلة إلى مطلع 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد، بتعادلها مع مضيفتها زيمبابوي 2-2 ، يوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات.

وتقدمت الجزائر بهدفين لمهاجم مونبلييه أندي ديلور بضربة رأسية قوية اثر تمريرة عرضية لمحمد رضا حلايمية (34)، وأضاف القائد نجم مانشستر سيتي رياض محرز الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد أربع دقائق عندما تلقى كرة طويلة بعد منتصف الملعب فراوغ المدافع تشيكسن بلمسة رائعة بالكعب وتوغل داخل المنطقة وراوغه مرتين قبل ان يسددها داخل مرمى الحارس سومبا.

وردت زيمبابوي بهدفين لنوليدغ ميوسونا (43) وبرينس ديوبي (82).وهو التعادل الاول للجزائر في التصفيات بعد ثلاث انتصارات متتالية آخرها على زيمبابوي نفسها 3-1 الخميس الماضي، فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق خمس نقاط أمام زيمبابوي التي باتت مهددة بالتراجع الى المركز الثالث في حال فوز زامبيا على مضيفتها بوتسوانا لاحقا.

وحذت الجزائر حذو السنغال التي حققت الاثنين فوزها الرابع تواليا عندما جددت فوزها على مضيفتها غينيا بيساو 1-صفر بعدما كانت تغلبت عليها بثنائية نظيفة الأربعاء الماضي.

وحافظ المنتخب الجزائري على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الـ22 على التوالي، علما بأنه لم يخسر منذ سقوطه على أرض بنين في أكتوبر 2018.

وكالات