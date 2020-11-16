محمد هاني يشارك بصور من مبارة مصر وتوجو.. والجمهور: سلامتك يا هون

نشر محمد هانى لاعب النادى الأهلى، عدة صور له عبر موقع انستجرام ,من مبارة مصر وتوجو التى انتهت بفوز المنتخب المصرى بهدف دون رد .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

- سلامتك يا هون و ان شاءالله تلحق الفاينل علاشان محتاجينك

- طمنا عليك يا كابتن

- الف الف سلامه عليك يا نجم وانشاء الله تحضر ماتش النهائي بس انت شد حيلك

- الف سلامه عليك يعالمي

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وقال الإعلامي هاني حتحوت، إن الإصابة التي تعرض لها محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، خلال مباراة منتخبنا الوطني ضد توجو، غير مقلقة.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»: "تواصلت مع سيد عبدالحفيظ، وأكد لي أن الإصابة غير مقلقة على الإطلاق".

وتابع: "محمد هاني يحتاج فقط للراحة لمدة 5 أيام وسيخوض بعدها التدريبات الجماعية، ويصبح جاهزًا للمشاركة بالمباريات".