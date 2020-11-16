تصفيات أمم أفريقيا.. الكاميرون تفوز على موزمبيق.. وزامبيا تخسر من بوتسوانا

وتشارك الكاميرون في التصفيات من أجل الاستعداد للبطولة التي ستقام على أراضيها عام 2022.
افتتح فينسنت أبو بكر التسجيل للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 26، قبل أن يؤكد تابيكو انتصار الكاميرونيين بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 73.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الكاميروني للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب موزمبيق عند 4 نقاط في المركز الثاني.
وفي المجموعة الثامنة، خسر المنتخب الزامبي أمام نظيره البوتسواني بهدف نظيف، أحرزه جالويلي في الدقيقة السادسة.
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