يوم التسامح العالمي يدعم ويفعل مبادرة "نعم للانتماء لا للتعصب"

ثمن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تسخير "يوم التسامح العالمي" لدعم وتفعيل مبادرة " نعم للانتماء .. لا للتعصب " التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة الوطنيه للاعلام بمناسبة مباراة القمة الكرويه التاريخية التي ستجمع بين الاهلي والزمالك في السابع والعشرين من الشهر الجاري علي شرف نهائي بطولة دوري الابطال الافريقي.

كان الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسه الاعلامي اشرف محمود، احتفل كعادته السنويه باليوم العالمي للتسامح، في مؤتمر رياضي موسع اقيم اليوم الاثنين بالمركز الاوليمبي يالمعادي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور نجوي لاشين مدير مكتب الامم المتحده للاعلام في القاهرة ، ولفيف من كبار القيادات الرياضية ونجوم الكرة المصرية من مختلف الاجيال .. وعدد كبير من رجال الصحافة والاعلام .

وشدد وزير الشباب والرياضة خلال كلمة القاها عبر الفيديو كونفراس، علي اهمية التسامح كونه العنوان الاكبر لكل دعوات عدم التعصب الرياضي، مشيدا بدور الاتحاد المصري للثقافة الرياضية وكذا الاتحادات الرياضية في دعم قيم التسامح واعلاء الروح الرياضية ونبذ التعصب في كل المجالات ، من خلال عقد العديد من المؤتمرات والندوات علي مدار العام في مختلف ارجاء مصر.

وسبق بدء المؤتمر اطلاق الحمام الزاجل في سماء المركز الاوليمبي بمشاركة احمد خليفة رئيس اتحاد الحمام الزاجل ، كون ان الحمام دوما هو رمز السلام والتسامح .

وكانت الفقرة الرئيسية في المؤتمر ، ندوه بعنوان : " الكلمة امانه ومسئوليه " وتحدث فيها كل من : الدكتور حسن مدني رئيس اذاعة القرآن الكريم ، والدكتوره نرمين خضر عميدة كليه الاعلام بالجامعة العربية المفتوحة ، والدكتور احمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة .

وسبقتها ندوة نقاش وحوار تحت شعار " نعم للانتماء .. لا للتعصب " وتحدث فيها كل من الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الاسبق والكابتن عبد المنعم شطة نجم الاهلي القديم ، والكابتن عبد الحميد بسيوني نجم الزمالك والكرة المصرية السابق ، والاذاعي رضا عبد السلام كبير المذيعين باذاعة القرآن الكريم ، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق ، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية الرياضية " الأوكسا"، والاذاعية نجلاء عبدالبر رئيس شبكة اذاعة الشباب والرياضة، والكابتن حسين علي موسي الحكم الدولي السابق ، اضافة الي كلمة نجوي لاشين مندوبة هيئة الامم المتحده.

وفي ختام المؤتمر قام الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بتكريم عدد من رموز الرياضة المصرية المشهود لهم بالتسامح ونبذ التعصب، الي جانب تكريم عدد من رموز الاعلام بكافة صورة ومجالاته .