وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا فى مصر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :
#حلم_السادسه_يازيزو زيزو حبيبنا اللي عايش بقلوبنا عايزين واحده السلام عليكم تانيه علي رأس الاناكوندا أو بن قلبي ويبقي كتر خيرك .
- بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله
لم كنا نعلم عنك وانت جي ولاكن باسرارك وعزيمتك امتلكت كل قلوب الزملكاويه بنحبك يابن الملكي
- لاعب محترف بمعنى الكلمة فى كل تصرفاته داخل وخارج الملعب ، يصنع الفارق مع الفريق في اى مركز فى الملعب لا يفتعل الازمات دخل قلوب كل الجماهير بأدائه وأخلاقه
#حلم_السادسة_يازيزو
- عنصر مهم جدًا جدًا فى فريق الزمالك ف الفتره الاخيره .. زيزو من اللاعبين اللى بتشتغل على نفسها صح جدًا ويتطور اداؤه باستمرار ومجتهد جدًا وبيبذل اقصى جهد ويعتبر مفتاح المكسب فى المباريات الاخيره ..
#حلم_السادسه_يازيزو
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- افريقيا يا زيزو عندى ثقة فيك لابعد حد من ساعه ما قولت بدون مبالغه افريقيا فى ميت عقبه وانا عندى امل ويقين ان فعلا افريقيا فى ميت عقبه
افريقيا يا رجاله الزمالك
#حلم_السادسه_يازيزو
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد سيد زيزو يتصدر تويتر قبل مبارة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال ... اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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