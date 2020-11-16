أحمد سامي يؤجل معسكر سموحة المغلق استعدادا للدوري

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه مع الرجاء بهدف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

سجل لسموحة اللاعب محمد طلعت فى الشوط الأول وتعادل الرجاء فى الشوط الثانى.

وتعد هذه المباراة هى الودية الثانية التى يخوضها أحمد سامى للوقوف على مستوى الفريق بعد دعمه بعدد من الوافدين الجدد، ولتجربة بعض العناصر من فرق الشباب.

وخلال اللقاء دفع المدير الفنى بعدد من لاعبى فرق الناشئين للوقوف على إمكانية الإستعانة بهم فى مشاركات الفرق الأول، حيث شارك اللاعبون محمد أبو الحمد وخالد عبد الفتاح، مؤمن حمدان، سليم محمد، أحمد غنيم، أيمن حسن، بالإضافة إلى الحارس حسين تيمور.