أحمد سامي يؤجل معسكر سموحة المغلق استعدادا للدوري

سجل لسموحة اللاعب محمد طلعت فى الشوط الأول وتعادل الرجاء فى الشوط الثانى.
وخلال اللقاء دفع المدير الفنى بعدد من لاعبى فرق الناشئين للوقوف على إمكانية الإستعانة بهم فى مشاركات الفرق الأول، حيث شارك اللاعبون محمد أبو الحمد وخالد عبد الفتاح، مؤمن حمدان، سليم محمد، أحمد غنيم، أيمن حسن، بالإضافة إلى الحارس حسين تيمور.
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