تصفيات أمم أفريقيا.. جامبيا تفوز على الجابون بهدف نظيف

فاز المنتخب الجامبي على نظيره الجابوني بهدف نظيف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.
مودو بارو كان نجم اللقاء الأول بتسجيله هدفي جامبيا في الدقيقة 49، 79.
وفي الدقيقة 89، قلص الجابون الفارق عن طريق إكويل مانجا، لكن هدفه لم يمنعهم من تلقي الهزيمة في مباراة اليوم.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب جامبيا للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد منتخب الجابون عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني.
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