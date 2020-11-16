تهديد وإلغاء المعسكر.. سموحة يتخذ بعض الإجراءات استعدادا للموسم المقبل

قرر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تأجيل دخول الفريق في معسكر مغلق لاحتياج الفريق لتدريبات مكثفة خلال

الوقت الحالي من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل.

جاء ذلك عقب تعادل الفريق الأول مع الرجاء بهدف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويرغب أحمد سامي في تصحيح مسار اللاعبين من أجل المنافسة على كافة البطولات بداية من الموسم المقبل، خصوصا عقب إتمام الصفقات التي كان يرغب في التعاقد معها.

وعقد أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، جلسة مع لاعبيه شرح خلالها تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى جهد لحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه لن يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات، مشددًا فى الوقت ذاته على استبعاد أي لاعب يثبت تراخيا في المران.

وتعاقد سموحة مع ست صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية.