ربنا يشفيه.. أحمد عيد عبد الملك: إصابة محمد النني بفيروس كورونا.. شاهد

وكتب أحمد عيد "أنباء عن إصابة النني بفيروس كورونا الف سلامة ربنا يشفيه ويعافيه".
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وكشف الإعلامي تامر أمين، عن آخر تطورات إصابة اللاعب الدولي ونجم منتخب مصر محمد صلاح، بفيروس كورونا المستجد.
وقال تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على شاشة "النهار" مساء اليوم، الإثنين، "الحمد الله كل الأخبار بتقول أن حالته جيدة ومطمئنة وليس لديه أي أعراض، وبعد العزل في القاهرة راح على الجونة بناءً على طلبه لقضاء العزل هناك".
وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، أن "صلاح أتصور على البحر علشان يفك شوية من كورونا، ومكنش صح تتصور ولابس فنلة خفيفة والجونة بليل ساقعة، وكل يوم بيعدي خسارة كبيرة لفريقك".
ووجه الإعلامي تامر أمين، حديثه للاعب الدولي محمد صلاح، قائلا "إحنا متأكدين أنك هتقدر تعدي وترجع تاني، وأنت أقوى من مليون فيروس كورونا المستجد".
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