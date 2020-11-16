إصابة لويس سواريز بـ كورونا

الاتحاد الأوروجواياني نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي، أشار إلى أن مهاجمه لويس سواريز جاءت مسحته للكشف عن فيروس كورونا " كوفيد 19" إيجابية، ليتم استبعاده من معسكر المنتخب.
ويستعد المنتخب الأوروجواياني لملاقاة نظيره المنتخب البرازيلي صباح الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس كوبا أمريكا.
ويلاقي نادي أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.
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