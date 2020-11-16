فترة التوقف الدولي.. محمد النني ينضم لقائمة نجوم عالميين أصيبوا بـ كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، إصابة محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا.

الاتحاد المصري أعلن أن عينة النني هي العينة الوحيدة الإيجابية بين لاعبي المنتخب، ليتأكد غيابه عن مواجهة توجو غدًا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

النني انضم لزميله في المنتخب محمد صلاح، والذي تم تشخيصه نهاية الأسبوع الماضي بـ فيروس كورونا، ليتم استبعاده من معسكر المنتخب.

صلاح والنني انضما لقائمة طويلة من النجوم الذين أصيبوا بفيروس كورونا في فترة التوقف الدولية، وهو ما سنستعرضه تباعًا في هذا التقرير.

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