كورونا يعصف بالدوري الإنجليزي.. 16 إصابة جديدة بالفيروس

رابطة البريميرليج نشرت بيانًا أشارت فيه إلى أن 1207 فردًا بين لاعب ومدرب في الدوري الإنجليزي خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.
وأشارت رابطة البريميرليج إلى أنه تم اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين العناصر التي خضعت للمسحة ما بين يومي 9، 15 نوفمبر.
وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي بأن الحالات المصابة ستخضع للعزل الصحي لمدة 10 أيام على الأقل، حتى تماثلهم للشفاء من المرض.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن منذ قليل عن إصابة محمد النني لاعب نادي ارسنال الإنجليزي بفيروس كورونا، بعد 3 أيام من إصابة محمد صلاح نجم نادي ليفربول.
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