تعليق وكيل محمد النني على إصابته بفيروس كورونا

أكد وكيل محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ومنتخب مصر الأول، على إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد، مثلما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن إصابة محمد النني بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بعد خضوعه للفحص في توجو، حيث توجه منتخب مصر استعدادًا لمباراة الغد.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب توجو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، كاميرون 2021.

ونشر اتحاد الكرة المصري بيانًا للإعلان عن إصابة النني والكشف عن نتائج فحوص باقي اللاعبين (لمطالعة التفاصيل من هنا).

من جانبه، كتب علاء نظمي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "محمد النني يعاني من فيروس كورونا، نتمنى لك الشفاء العاجل".

وجاءت إصابة النني بكورونا بعد أيام قليلة من إصابة مواطنه ونجم ليفربول محمد صلاح بالفيروس ذاته، حيث يتوجد الأخير حاليًا في جونة خلال فترة العزل الصحي.

وأصبح النني جزءً أساسيًا من آرسنال تحت قيادة المدرب مايكل أرتيتا، هذا الموسم، حيث نال إشادة الجميع في ظل تقديمه أداء جيد.

يُذكر أن آرسنال سيواجه نظيره ليدز يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم.