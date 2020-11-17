بشكل نهائي وبحضور جماهير.. مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في إستاد القاهرة فى نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر القادم.
وقال صبحي، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": "مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام على ملعب إستاد القاهرة بشكل نهائي".
وأضاف: "لم نحدد عدد الحضور الجماهيري في المباراة، ما زال الأمر محل دراسة مع الاتحاد المصري لكرة القدم".
وأتم وزير الرياضة: "قد يقتصر الحضور في نهائي دوري أبطال إفريقيا على عدد رمزي من الجماهير في ظل القيود التي يفرضها فيروس كورونا".
يُذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.
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