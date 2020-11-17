بعد إعارته للبنك الأهلي.. شادي رضوان: القرار خطوة جيدة لمستقبلي.. وأشكر الأهلي

وجه شادي رضوان، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار لنادي البنك الأهلي، الشكر لإدارة القلعة الحمراء بعد موافقتها على خروجه على سبيل الإعارة للفريق الصاعد حديثًا للدوري.

وكتب رضوان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" بشكر النادي الأهلي على موافقتهم على إعارتي لمدة موسم واحد لنادي البنك الأهلي ".

وأضاف:" خطوة كنت محتاجها وخطوة مهمة في مستقبلي، ان شاء الله اكون عند حسن الظن واقدم موسم كويس للفريق ولنفسي".

وقبل ساعات، وقع شادي رضوان لاعب النادي الأهلي، على عقود إعارته لفريق البنك الأهلي لمدة موسم واحد ليلحق بزميله محمد فخري والذي انضم منذ أيام معارا أيضًا.

وقال مصدر مقرب من اللاعب -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن نادي البنك الأهلي توصل لاتفاق مرضِ للاعب بشأن ما سيتقاضاه في فترة الإعارة.

وشهدت الفترة الماضية خلافًا حول التفاصيل المالية الشخصية في عقد لاعب الأهلي الشاب، قبل أن يتم التوصل لاتفاق خلال الساعات القليلة الماضية.