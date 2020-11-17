مفاجأة.. محمد النني شارك بتدريبات المنتخب قبل ظهور نتيجة المسحة الطبية.. فيديو

قال محمد مراد الناقد الرياضي، المرافق لبعثة منتخبنا الوطني، إن محمد النني لاعب وسط آرسنال والمنتخب المصري، شارك في تدريبات الفراعنة قبل ظهور نتيجة المسحة الطبية.

وأضاف محمد مراد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:" كانت هناك اتصالات مكثفة من بعثة المنتخب مع الكاف لسرعة ارسال نتائج مسحة كورونا، والاتحاد الإفريقي تأخر في إرسال نتائج المسحة للاعبي المنتخب قبل التدريب".

واستطرد:" تأخر الكاف؛ تسبب فى مشاركة محمد النني بالمران، وظهر بمستوى جيد، وسجل أكثر من هدف، واللاعب سيعود رفقة البعثة على الساعة السادسة صباح الأربعاء، ولكن بشكل منعزل في الطائرة".