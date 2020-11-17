وزير الشباب والرياضة: لم نتخذ قرارا بخصوص نادي الزمالك حتى الآن

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بخصوص نادي الزمالك، بعد عمل لجان التفتيش الإداري المكلفة بمهمة المراجعة على أكثر من نادٍ .

وقال أشرف صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، :" الجهاز الفني للمحاسبات قام بالتفتيش والرقابة المالية على كل الأندية بما فيها الزمالك ولجنة واحدة فقط تم تشكيلها للتفتيش بنادي الزمالك ووقت إنهاء الهيئة عملها سيتم الإعلان عن ذلك .