وواصل :"لم يصدر أى قرار من وزارة الرياضة يخص نادي الزمالك حتى الآن ".
وأشار إلى أن "القانون المصري هيتعمل لمدة سنة حتى نهاية الدورة الأولمبية، والأقرب أن تتم الانتخابات لمدة سنة، وبعد الأولمبية كل الهئيات الرياضية هتعمل انتخابات أندية واتحادات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب والرياضة: لم نتخذ قرارا بخصوص نادي الزمالك حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.