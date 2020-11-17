قال هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن طموحات فريقه بلاحدود، بالموسم المقبل.
وأضاف هيثم شعبان ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:" سقف طموحات سيراميكا بلا حدود، عند اجتماعي بالنائب محمد أبوالعينين، أكد لي أن هدفه دائما أن يكون فى المقدمة".
وأكد:" نعمل من اليوم الأول على تهيئة النادي للموسم الجديد، وقمنا بدمج جميع عناصر التدريب من اجل الوصول لمرحلة معينة من التجانس بين اللاعبين بشكل أسرع ، وقمنا بتعديل مكان المعسكر من الإسكندرية لـ الإسماعيلية بسبب الأمطار".
وأردف :" ملف الصفقات هام للغاية، يشمل بناء الفريق يخدم المنظومة لسنوات طويلة، ويستطيع تحقيق المطلوب منه فنيا والأهداف الموضوع له من جانب الجهاز الفني
واختتم تصريحاته:" أبرمنا 9 صفقات فوق السن، وصفقتين تحت السن، وهناك 3 صفقات على الأكثر سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيثم شعبان: سقف طموحات سيراميكا كليوباترا بلا حدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.