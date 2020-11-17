هيثم شعبان: سقف طموحات سيراميكا كليوباترا بلا حدود

قال هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن طموحات فريقه بلاحدود، بالموسم المقبل.

وأضاف هيثم شعبان ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:" سقف طموحات سيراميكا بلا حدود، عند اجتماعي بالنائب محمد أبوالعينين، أكد لي أن هدفه دائما أن يكون فى المقدمة".

وأكد:" نعمل من اليوم الأول على تهيئة النادي للموسم الجديد، وقمنا بدمج جميع عناصر التدريب من اجل الوصول لمرحلة معينة من التجانس بين اللاعبين بشكل أسرع ، وقمنا بتعديل مكان المعسكر من الإسكندرية لـ الإسماعيلية بسبب الأمطار".

وأردف :" ملف الصفقات هام للغاية، يشمل بناء الفريق يخدم المنظومة لسنوات طويلة، ويستطيع تحقيق المطلوب منه فنيا والأهداف الموضوع له من جانب الجهاز الفني

واختتم تصريحاته:" أبرمنا 9 صفقات فوق السن، وصفقتين تحت السن، وهناك 3 صفقات على الأكثر سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة".