وزير الرياضة: خطاب الفيفا يحدد موعد إجراء انتخابات مجلس اتحاد الكرة

علق أشرف صبحي وزير الرياضة عن إصابة محمد النني لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم بفيروس كورونا خلال تواجده مع بعثة منتخب مصر لمواجهة توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره توجو في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل لاعبي منتخب مصر سافروا وكانت نتيجة المسحة سلبية، وهناك اكتشفوا إيجابية عينة النني".

وأكمل: "بالتأكيد كان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية، تم عزل اللاعب والطبيب كان يضع في حسبانه كافة الأمور وأخذ معه الملابس الوقائية، ولا خوف من انتشار العدوى".

وبالسؤال هل هناك أمل في حضور جماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟، أجاب: "إلى الآن لا يوجد اتجاه لوجود جماهير لكن يدرس أنه لو سيحضر جماهير فستكون أعداد رمزية".

وتابع: "بنهاية شهر نوفمبر هو نهاية عمل اللجنة الخماسية بناءً على موعد الذي حدده فيفا، ومشكورًا لاتحاد الكرة على أنهم أنجزوا بعض المهام، منها إنهاء الدوري وإعداد اللائحة".

وأردف: "ستناقش الجمعية العمومية غير العادية اللائحة الجديدة، ثم سيكون هناك جمعية عمومية عادية للانتخابات أو ننتظر رد فيفا".

وأوضح وزير الرياضة: "هناك تفاهمات مع الاتحاد الدولي وننتظر خطابه الخاص بموعد الانتخابات، قانون الرياضة المصري يحدد الانتخابات كل 4 سنوات أو بعد نهاية الأولمبياد".

وعن أزمة نادي الزمالك واللجنة المالية؟، أوضح: "سيكون هناك نظام جديد وهي الرقابة المالية على كل المؤسسات الرياضية من خلال وزارة الرياضة، هناك لجان في الأهلي والزمالك وأندية أخرى، ما يحدث هو تفتيش إداري واللجان لم تنتهي من عملها بعد، نقوم بدورنا بشكل قانوني".