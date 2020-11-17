وكيل محمد عبد الشافي: اللاعب يقترب من العودة لصفوف الزمالك

قال محمد رضا، وكيل اللاعب محمد عبدالشافي، إن لاعب نادي الزمالك ، يتحسن ويسير بخطى جيدة في طريق العودة للملاعب.

وأضاف محمد رضا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:"محمد عبد الشافي، يتحسن بصورة جيدة، وملتزم بالبرنامج التأهيلي الخاص، إنه يؤدي تدريباته الآن في الجيم من أجل المحافظة على لياقته البدنية".

وأكمل:" عملية محمد عبدالشافي، نجحت، وهناك التئام تام للكسر، وهو مطالب بعدم التعرض لصدمات في التدريبات والمباريات، وعودته للتدريبات مسألة وقت ".