وكيل محمد عبد الشافي: اللاعب يقترب من العودة لصفوف الزمالك

وأضاف محمد رضا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:"محمد عبد الشافي، يتحسن بصورة جيدة، وملتزم بالبرنامج التأهيلي الخاص، إنه يؤدي تدريباته الآن في الجيم من أجل المحافظة على لياقته البدنية".
وأكمل:" عملية محمد عبدالشافي، نجحت، وهناك التئام تام للكسر، وهو مطالب بعدم التعرض لصدمات في التدريبات والمباريات، وعودته للتدريبات مسألة وقت ".
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