وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن حسام البدري سيجري تعديلات طفيفة على التشكيلة الأساسية للمنتخب، وذلك بعد استبعاد محمد النني.
وأوضح حتحوت، إن التشكيلة المتوقعة للمباراة، كالتالي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي
الدفاع : حجازي والونش واحمد توفيق واحمد ابوالفتوح
الوسط : طارق حامد و حمدي فتحي وعبدالله السعيد ورمضان صبحي وتريزيجيه
الهجوم : مصطفى محمد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إصابة النني بكورونا.. حتحوت: تعديلات طفيفة على تشكيل منتخب مصر في مباراة توجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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