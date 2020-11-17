بعد إصابة النني بكورونا.. حتحوت: تعديلات طفيفة على تشكيل منتخب مصر في مباراة توجو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني سيجري تعديلات طفيفة على تشكيل الفراعنة في مباراة توجو.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن حسام البدري سيجري تعديلات طفيفة على التشكيلة الأساسية للمنتخب، وذلك بعد استبعاد محمد النني.

وأوضح حتحوت، إن التشكيلة المتوقعة للمباراة، كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : حجازي والونش واحمد توفيق واحمد ابوالفتوح

الوسط : طارق حامد و حمدي فتحي وعبدالله السعيد ورمضان صبحي وتريزيجيه

الهجوم : مصطفى محمد